СРОЧНО НУЖНО!найдите два составных числа которые удовлетворяет неравенству 71lt;иlt;79

Математика
СРОЧНО НУЖНО!найдите два составных числа которые удовлетворяет неравенству 71lt;иlt;79
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
71<72<79 71<78<79 ...............................................................
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