СРОЧНО НУЖНО!найдите два составных числа которые удовлетворяет неравенству 71lt;иlt;79
Математика
СРОЧНО НУЖНО!найдите два составных числа которые удовлетворяет неравенству 71lt;иlt;79
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
71<72<79 71<78<79 ...............................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина футбольных ворот в 7,3метра высота 2,4 выполните изображение футбольных ворот в масштабе 1:100
Математика
Длина Большого Алматинского канала приближено равна 170 км, а на карте это изображено отрезком 17 мм. Найдите масштаб карты.