Нужно в Task2 ответить на вопросы к тексту Task1

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Нужно в Task2 ответить на вопросы к тексту Task1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6С, 7F, 8B, 9D, 10A 6. После школы у Роби было больше времени играть на инструментах 7. Когда Роби исполнилось 12 он стал учиться дома 8. Люди могут покупать джем Роби в магазине 9. У Роби были проблемы на уроках английского из-за произношения 10. Бабушка Роби рассказала ему секретный способ готовить джем
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