На соревнованиях по баскетболу игорь принес своей команде 12 очков,андюша 15 очков,??ирил 21 очко и саша 8 очков.коля же не попадал в корнизку сколько очков в среднем принес каждый игрок в свойей комаде

Математика
На соревнованиях по баскетболу игорь принес своей команде 12 очков,андюша 15 очков,??ирил 21 очко и саша 8 очков.коля же не попадал в корнизку сколько очков в среднем принес каждый игрок в свойей комаде
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12+15+21+8):4= 14. А Коля не принес очки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Высокие равнины с абсолютной высотой свыше 500м. 9 букв. Помогите пожалуйста
Ответить
Английский язык
Нужно в Task2 ответить на вопросы к тексту Task1
Ответить
Английский язык
перевод matt usually listens to the radio before he gets up
Ответить
Математика
СРОЧНО НУЖНО!найдите два составных числа которые удовлетворяет неравенству 71<и<79
Ответить
Математика
Длина футбольных ворот в 7,3метра высота 2,4 выполните изображение футбольных ворот в масштабе 1:100
Ответить