На соревнованиях по баскетболу игорь принес своей команде 12 очков,андюша 15 очков,??ирил 21 очко и саша 8 очков.коля же не попадал в корнизку сколько очков в среднем принес каждый игрок в свойей комаде

Математика

На соревнованиях по баскетболу игорь принес своей команде 12 очков,андюша 15 очков,??ирил 21 очко и саша 8 очков.коля же не попадал в корнизку сколько очков в среднем принес каждый игрок в свойей комаде

Автор: Гость