На соревнованиях по баскетболу игорь принес своей команде 12 очков,андюша 15 очков,??ирил 21 очко и саша 8 очков.коля же не попадал в корнизку сколько очков в среднем принес каждый игрок в свойей комаде
Математика
На соревнованиях по баскетболу игорь принес своей команде 12 очков,андюша 15 очков,??ирил 21 очко и саша 8 очков.коля же не попадал в корнизку сколько очков в среднем принес каждый игрок в свойей комаде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12+15+21+8):4= 14. А Коля не принес очки
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