1. Объясни значения однокоренных слов. Однокоренные слова: Значения: Родина- ... Родители- ... Родня- Родословная- Народ-

Другие предметы
1. Объясни значения однокоренных слов. Однокоренные слова: Значения: Родина- ... Родители- ... Родня- Родословная- Народ-
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объяснение, это все родня 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
2 предложении надо с синтаксическим разбором.
Ответить
Математика
На соревнованиях по баскетболу игорь принес своей команде 12 очков,андюша 15 очков,??ирил 21 очко и саша 8 очков.коля же не попадал в корнизку скол...
Ответить
География
Высокие равнины с абсолютной высотой свыше 500м. 9 букв. Помогите пожалуйста
Ответить
Английский язык
Нужно в Task2 ответить на вопросы к тексту Task1
Ответить
Английский язык
перевод matt usually listens to the radio before he gets up
Ответить