1.Представьте в виде смешанного числа дробь двадцать пять одиннадцатых. .Сколько десятых долей содержится 2.В шести двадцатых? 3.В двух пятых? Верно ли высказывание: 4.Четырнадцать двадцать первых равны двум третьим. ...

Математика

1.Представьте в виде смешанного числа дробь двадцать пять одиннадцатых. .Сколько десятых долей содержится 2.В шести двадцатых? 3.В двух пятых? Верно ли высказывание: 4.Четырнадцать двадцать первых равны двум третьим. 5.Одна двадцатая равна нулю целых пяти сотым. Пожалуйста помогите тупой дуре

Автор: Гость