1.Представьте в виде смешанного числа дробь двадцать пять одиннадцатых. .Сколько десятых долей содержится 2.В шести двадцатых? 3.В двух пятых? Верно ли высказывание: 4.Четырнадцать двадцать первых равны двум третьим. ...
Математика
1.Представьте в виде смешанного числа дробь двадцать пять одиннадцатых. .Сколько десятых долей содержится 2.В шести двадцатых? 3.В двух пятых? Верно ли высказывание: 4.Четырнадцать двадцать первых равны двум третьим. 5.Одна двадцатая равна нулю целых пяти сотым. Пожалуйста помогите тупой дуре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 25/11=2 3/11=2,27273 2. 6/20=3/10=0,3 - 3 десятых содержится 3. 2/5=0,4 - 4 десятых содержится 4. 14/21=2/3 - да, верно 5. 1/20=0,05 - да, верно
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