Прочитай зашифрованную фразу и запиши ее правильно

Русский язык
Прочитай зашифрованную фразу и запиши ее правильно
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