Поставьте вместо ... знаки сравнения(буквами обозначены натуральные числа) x-72...x-27

Математика
Поставьте вместо ... знаки сравнения(буквами обозначены натуральные числа) x-72...x-27
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-72>x-27 Ответ x-72>x-27 потому что 72 больше
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