Фонетический разбор слова редкие и морфологический разбор слова набережной

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Редкие Р-согласный, звонкий, мягкий е-гласный, ударный д-согласный, глухой, твёрдый к-согласный, звонкий мягкий и-гласный, безударный е-гласный, безударный Набережную 1. И. сущ. ( предмет) 2. Начальная форма - набережная Постоянные признаки: а) нариц. б) неодуш. в) ж. р. г) 1 скл. Непостоянные признаки: а) винительный падеж б) ед. ч. 3. Дополнение Стараются 1. Глагол ( действие предмета) 2. Начальная форма - стараться Постоянные признаки: а) несовершенный вид б) 1 спряжение Непостоянные признаки: а) мн. ч. б) нас. вр. в) 3 лицо 3. Сказуемое