2 1/7:2,5=8,4:7х решить пропорцию
Математика
2 1/7:2,5=8,4:7х решить пропорцию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х*1/7=8,4*2,5 семерки сокращаются х=21
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