Помагите номер 1 под б и в

Алгебра
Помагите номер 1 под б и в
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8х/8х^2+4х =сократить можно 8х и 8 х^2 ,8 х зачёркиваем полностью, а 8х^2 только степень ^2 =будет 8х ^1 =8х в)2 а+3/4а ^2-9= можно сократить а и а^2 =а сокращаем полностью,а а ^2 только степень) и останется а^1=а,ну думаю понятно)
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