Помагите номер 1 под б и в

Гость: Гость:

8х/8х^2+4х =сократить можно 8х и 8 х^2 ,8 х зачёркиваем полностью, а 8х^2 только степень ^2 =будет 8х ^1 =8х в)2 а+3/4а ^2-9= можно сократить а и а^2 =а сокращаем полностью,а а ^2 только степень) и останется а^1=а,ну думаю понятно)