Запиши текст вставляя в глаголы-сказуемые и прилагательные нужные окончания.Покажи с помощью стрелок к каким именам существительным и местоимениям они относятся. Укажи род и число.

Русский язык
Запиши текст вставляя в глаголы-сказуемые и прилагательные нужные окончания.Покажи с помощью стрелок к каким именам существительным и местоимениям они относятся. Укажи род и число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой текст??? напиши мне текст и я сделаю задание
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