Запиши текст вставляя в глаголы-сказуемые и прилагательные нужные окончания.Покажи с помощью стрелок к каким именам существительным и местоимениям они относятся. Укажи род и число.

Русский язык

Запиши текст вставляя в глаголы-сказуемые и прилагательные нужные окончания.Покажи с помощью стрелок к каким именам существительным и местоимениям они относятся. Укажи род и число.

Автор: Гость