Сочините пожалуйста 2 стихотворения про учителей. Срочно нужно)))

Литература
Сочините пожалуйста 2 стихотворения про учителей. Срочно нужно)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель, дни жизни своей,как один ты школьной семье посвящает ты всех кто учиться к тебе приходил своими детьми называешь но дети, взрослеют, от школьной скамьи дорогами жизни шагают и в памяти носят уроки твои а в сердце тебя сохранит  любимый учитель,родной человек!
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