Сочините пожалуйста 2 стихотворения про учителей. Срочно нужно)))
Литература
Сочините пожалуйста 2 стихотворения про учителей. Срочно нужно)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель, дни жизни своей,как один ты школьной семье посвящает ты всех кто учиться к тебе приходил своими детьми называешь но дети, взрослеют, от школьной скамьи дорогами жизни шагают и в памяти носят уроки твои а в сердце тебя сохранит любимый учитель,родной человек!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
За какое время поезд длиной 100м двигающийся со скоростью 36 км/м, полностью пройдёт тоннель длиной 200 м . Можно ли здесь рассматривать поезд как ...
Русский язык
Запиши текст вставляя в глаголы-сказуемые и прилагательные нужные окончания.Покажи с помощью стрелок к каким именам существительным и местоимениям ...