Сочините пожалуйста 2 стихотворения про учителей. Срочно нужно)))

Гость: Гость:

Учитель, дни жизни своей,как один ты школьной семье посвящает ты всех кто учиться к тебе приходил своими детьми называешь но дети, взрослеют, от школьной скамьи дорогами жизни шагают и в памяти носят уроки твои а в сердце тебя сохранит любимый учитель,родной человек!