Почему ферменты лизосом неактивны

Биология
Почему ферменты лизосом неактивны
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Автор: Гость
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Гость:
Учтавшие просто от работы с организмом неуспокоимого человека
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