Расстояние на местности 5 км изображено на карте отрезком в 1 см.Определите масшта?? карты.
Математика
Расстояние на местности 5 км изображено на карте отрезком в 1 см.Определите масшта?? карты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 см 5 км 5 км=500 000 см Масштаб карты 1:500 000
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