Составьте,пожалуйста,по 2 предложения по этим схемам: 1.''П!-а.-П'' 2."П?-а.-П?''
Русский язык
Составьте,пожалуйста,по 2 предложения по этим схемам: 1.''П!-а.-П'' 2."П?-а.-П?''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Иди,я сказала! - кричала Маша. - Быстренько. 2.Почему ты не хочешь пойти? - спросила мама. - На это есть причины?
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