Помогите пожалуйста. И если можно с решением. Заранее спасибо за помощь. Семья состоит из четырёх человек и планирует поехать в путешествие из Ростова-на-Дону в Самару. Можно ехать поездом, а можно на своей машине. Билет на п...

Математика

Помогите пожалуйста. И если можно с решением. Заранее спасибо за помощь. Семья состоит из четырёх человек и планирует поехать в путешествие из Ростова-на-Дону в Самару. Можно ехать поездом, а можно на своей машине. Билет на поезд стоит 2300 руб. Автомобиль расходует 8 л бензина на 100 км пути, Расстояние по шоссе 1300 км, А цена бензина равна 35 руб. за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на четверых.

Автор: Гость