Помогите пожалуйста. И если можно с решением. Заранее спасибо за помощь. Семья состоит из четырёх человек и планирует поехать в путешествие из Ростова-на-Дону в Самару. Можно ехать поездом, а можно на своей машине. Билет на п...
Математика
Помогите пожалуйста. И если можно с решением. Заранее спасибо за помощь. Семья состоит из четырёх человек и планирует поехать в путешествие из Ростова-на-Дону в Самару. Можно ехать поездом, а можно на своей машине. Билет на поезд стоит 2300 руб. Автомобиль расходует 8 л бензина на 100 км пути, Расстояние по шоссе 1300 км, А цена бензина равна 35 руб. за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на четверых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно заплатить 3640 за наиболее дешёвую поездку. 1) 1300÷100=13 2) 13×8=104 3) 104×35=3640
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