Привет Мне нужен морфологический разбор предлогов: по,у!!!
Русский язык
Привет Мне нужен морфологический разбор предлогов: по,у!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-предлог l (здесь должно быть словосочетание с данным предлогом,предлог заключить в прямоугольник,над главным словом поставить крестик,над другим словом падеж) ll Морф. пр.: неизм,непр,прост с предлогом У все так же
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