Привет Мне нужен морфологический разбор предлогов: по,у!!!

Русский язык
Привет Мне нужен морфологический разбор предлогов: по,у!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-предлог l (здесь должно быть словосочетание с данным предлогом,предлог заключить в прямоугольник,над главным словом поставить крестик,над другим словом падеж) ll Морф. пр.: неизм,непр,прост с предлогом У все так же
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить 2 мин - 20 сек = ????
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДОМАШНИМ ЗАДАНИЕМ ПО РУССКОМУ 8 КЛАСС ЗАДАНИЕ: Напишите 5 предложений с вводными словами различного значения:1)вводное с...
Ответить
Геометрия
Одна из сторон треугольника равна 3 см,другая сторона в два раза больше первой,а третья сторона равна половине суммы двух других сторон.Найдите пер...
Ответить
География
Какой океан омывает юг Азии а) Атлантический б) Тихий в) Северный Ледовитый г) Индийский д) Южные
Ответить
Обществознание
Напиши письмо своему сверстнику живущему далеко от тебя раскажи ему о своей малой родине(Город Муром)
Ответить