ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДОМАШНИМ ЗАДАНИЕМ ПО РУССКОМУ 8 КЛАСС ЗАДАНИЕ: Напишите 5 предложений с вводными словами различного значения:1)вводное слово устанавливает отношения между доказательствами. Срочно!!!ЗАРАНЕЕ огромное спа...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДОМАШНИМ ЗАДАНИЕМ ПО РУССКОМУ 8 КЛАСС ЗАДАНИЕ: Напишите 5 предложений с вводными словами различного значения:1)вводное слово устанавливает отношения между доказательствами. Срочно!!!ЗАРАНЕЕ огромное спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Одним словом, ты мне приятна..2)Этот букет, разумеется, собран сегодня.3)Он, к счастью, приехал здоровым.4) По слухам, он не очень хороший человек.5)Кажется, поезд отходит с третьего пути.

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