Напиши письмо своему сверстнику живущему далеко от тебя раскажи ему о своей малой родине(Город Муром)
Обществознание
Напиши письмо своему сверстнику живущему далеко от тебя раскажи ему о своей малой родине(Город Муром)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет друг ! Я пишу тебя из прекрасного города Муром. Ты наверно слышал о богатыре Илье Муромце. Этот богатырь был родом из Мурома. Город Муром был впервые упомянут в Повести Временных Лет под 862 г. среди городов подвластных князю Рюрику после призвания варягов. Муром - один из древнейших русских городов. Он расположен во Владимирской области в 137 км к юго-востоку от Владимира на реке Оке. В настоящее время население города около 130 тысяч человек. Город также является довольно крупным портом и железнодорожным узлом.
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