Кода пишутся буквы "О"-"Е" и ""Ы"-"И" в суффиксах -ова-(-ева-) и -ыва-(-ива-)?

Гость: Гость:

Если глагол в 1-ом лице оканчивается на -ую, -юю (целую, рисую), то в н/ф пишется суффикс -ова, -ева (целоваться, рисоваться). Если глагол в 1-ом лице оканчивается на -иваю, -ываю (выделываю, вырисовываю), то в н/ф пишется суффикс -ыва, -ива (выделываться, вырисовываться), но не путать с суффиксом (-ва) - он всегда ударный (преодолевать).