Размер стихотворения Маяковского хорошее отношение к лошадям

Литература
Размер стихотворения Маяковского хорошее отношение к лошадям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это не стихотворение , а рассказ .  на уроке недавно читали ) 
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