Размер стихотворения Маяковского хорошее отношение к лошадям
Литература
Размер стихотворения Маяковского хорошее отношение к лошадям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это не стихотворение , а рассказ . на уроке недавно читали )
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