Наталья живет в трехэтажном доме на последнем этаже. Удастся ли ей принять душ, ес??и насос, который стоит на полу первого этажа подает воду под давлением 80кПа, высота одного этажа 3 м, а лейка душа расположена на высоте 1,5 м...

Физика

Наталья живет в трехэтажном доме на последнем этаже. Удастся ли ей принять душ, ес??и насос, который стоит на полу первого этажа подает воду под давлением 80кПа, высота одного этажа 3 м, а лейка душа расположена на высоте 1,5 м от пола? решение писать с числами(не просто ответ)

Автор: Гость