Наталья живет в трехэтажном доме на последнем этаже. Удастся ли ей принять душ, ес??и насос, который стоит на полу первого этажа подает воду под давлением 80кПа, высота одного этажа 3 м, а лейка душа расположена на высоте 1,5 м...

Физика
Наталья живет в трехэтажном доме на последнем этаже. Удастся ли ей принять душ, ес??и насос, который стоит на полу первого этажа подает воду под давлением 80кПа, высота одного этажа 3 м, а лейка душа расположена на высоте 1,5 м от пола? решение писать с числами(не просто ответ)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не сможет,пойдет мыться на первый этаж.
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