Как я понимаю смысл рассказа " в прекрасном и яростном мире

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Смысл названия рассказа А. П. Платонова «В прекрасном и яростном мире» Андрей Платонович Платонов прожил трудную, полную лишений жизнь. «Я жил и томился, потому что жизнь сразу превратила меня из ребёнка во взрос лого человека, лишая юности», — писал он жене. Тем не менее сердце писателя не ожесточилось. Об этом свидетельствуют такие произведения, как рассказ «В прекрасном и яростном мире». Сюжет рассказа сводится к происшествию, случившемуся с машинистом Мальцевым. Во время одной из поездок на паровозе он слепнет от разряда молнии, а затем прозревает вновь. И хотя катастрофы паровоза чудом удаётся избежать, Мальцева отдают под суд. Рас­сказчик Костя, служивший его помощником, пытается помочь осуждённому машинисту. Но в результате эксперимента с электричеством Мальцев снова слепнет. Костя становится машинистом и берёт в одну из по ездок освобождённого, но слепого Мальцева. Сидя в ка­бине машиниста и вспоминая о своей любимой рабо­те, Мальцев вновь обретает способность видеть. Автор назвал мир прекрасным и яростным. Он дей­ствительно прекрасен. Костя с удовольствием расска­зывает о том, каким замечательным машинистом был Мальцев, как он вёл паровоз, каким наслаждением было работать с таким человеком. «Он вёл состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредо­точенностью вдохновенного артиста», он «понимал машину точнее», чем другие. Однако совершенство Мальцева угнетало его самого, он чувствовал себя одиноким. С яростью, стихией мира Мальцев столкнулся во время грозы, когда он не смог контролировать паро­воз. Всё его умение было бесполезным. Силы природы оказались неподвластны человеку. Пыльный вихрь, грозовая туча неслись навстречу паровозу. «Свет по­им нем вокруг нас; сухая земля и степной песок засвистели заскрежетали по железному телу паровозa. Людям стало трудно дышать, а паровоз не мог пробиться сквозь пыль и ветер. Произошедшее изменило Мальцева. Его самоуве­ренность исчезла, он превратился в больного пожилого человека. Мальцев очень скучал по паровозам и проводил всё время, сидя около железной дороги. Вновь обретя зрение, Мальцев стал всё видеть по другому. Теперь он нуждался в участии, в душевной теплоте других людей. Рассказчик провёл с прозревшим Мальцевым всю ночь, боясь оставить его наедине с прекрасным и яростным миром. Что было бы с Мальцевым, не случись с ним та кого несчастья? Он продолжал бы вести жизнь иде­альную, но одинокую, скучную, лишённую душев­ной близости с другими людьми. А окружающий мир тем и прекрасен, что в нём остаётся частица, непод­властная человеку.