Сочинение на тему смысл рассказа Судьба человека ? СРОЧНОО ПОЖАЛУИСТА

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Смысл этой повести в том ,что она рассказывает о судьбе простого русского человека Андрея Соколова ,который в своей жизни совершил ряд поступков ,вызывающих восхищение и уважение читателя ,потому что в разных жизненных ситуациях герой сумел сохранить в себе человеческое достоинство ,силу воли и душевную красоту . Во - первых ,он создал семью и делал всё ,чтобы его близкие были счастливы .Во - вторых ,когда началась война ,он не прятался от неё ,а пошёл воевать .Был фронтовым шофёром .Попал в плен В плену он вызвал восхищение немецкого офицера ,начальника концлагеря . А было так :после побега Соколову грозила смерть ,но его пригласили к коменданту .Независимое и смелое поведение русского солдата спасло ему жизнь .Он получил в дар ещё буханку хлеба и кусок сала ,который принёс в барак и отдал голодным товарищам .Эта история - просто симфония о русском характере ..Бежал из плена наш герой несколько раз .В последний раз побег удался ,Андрей даже прихватил с собой языка - фрица . Но война полностью уничтожила его семью .Дом был разрушен прямым попаданием снаряда ( погибли жена и дочки) А сын Анатолий был убит снайпером в самый последний день войны .Что остаётся человеку ? Да ещё когда в душе саднит незатухающая вина перед женой ,которая так рыдала .провожая Андрея на войну ,что он прикрикнул на неё .А теперь понимает ,что она чувствовала ,что никогда они не увидятся больше. Но ,как это ни удивительно ,герой сумел преодолеть в себе ожесточение ,которое могли вызвать в его душе трагические события войны. Андрей Соколов взял на воспитание мальчонку - сироту ,которого увидел побирающимся у придорожного кафе в городе Урюпинске ."Не бывать тому ,чтобы нам поодиночке погибать !" Он сказал ему ,что он и есть его отец .Ванюшка поверил ,и два одиноких несчастливых человека стали опорой друг другу .Автор встретил их у переправы ( с этого и начинается повесть ),и ,глядя им вслед ,Шолохов говорит :"Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина." Андрею часто снятся его близкие .Они тянут к нему руки ,но колючая проволока не даёт им встретиться .Эта колючая проволока - символ душевных мук ,которые терзают душу героя .И опять авторский комментарий:"Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное - уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное - не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза..". Произведение очень поучительно .Оно учит любви к родине ( Андрей умел её защищать ) Любви к людям ( и к своим близким ,и к тем ,кто нуждается в помощи ) .Книга учит стойкости и несгибаемости ,твёрдости и вере! Это прекрасное произведение о русском несгибаемом характере .В этом я и вижу смысл повести . Можешь сократить ,если много .