Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей квадрата со стороной, равной 12 см

Алгебра
Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей квадрата со стороной, равной 12 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус вписанной окружности равен половине стороны, то есть r=6см радиус описанной окружности равен половине диагонали квадрата. По тереме Пифагора квадрат диагонали d²=12²+12²=2*12² d=12√2 R=6√2
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