1. В трех пронумерованных пробирках выданы: фенол, вода, глицерин. Как, не проводя х??мического анализа, определить содержимое каждой пробирки? 2. Осуществите цепочку превращений: Этан-gt;этилен-gt;хлорэтан-gt;этанол-gt;этила...
Химия
1. В трех пронумерованных пробирках выданы: фенол, вода, глицерин. Как, не проводя х??мического анализа, определить содержимое каждой пробирки? 2. Осуществите цепочку превращений: Этан-gt;этилен-gt;хлорэтан-gt;этанол-gt;этилат натрия 3. Найдите массу уксусной кислоты, полученной при окислении этаналя массой 250г. , если выход продукта реакции 90%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) глицерин вязкий, фенол вонять должен. ну это если совсем никаких реакций не проводить..
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