Окружающий мир 4 класс,Михаил Васильевич Ломоносов
Окружающий мир
Окружающий мир 4 класс,Михаил Васильевич Ломоносов
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Родился:19 ноября,1711. умер:15 апреля,1765. супруга:Елизавета Цыльих. профессия:Учёный,физик
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