Окружающий мир 4 класс,Михаил Васильевич Ломоносов

Окружающий мир
Окружающий мир 4 класс,Михаил Васильевич Ломоносов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родился:19 ноября,1711. умер:15 апреля,1765. супруга:Елизавета Цыльих. профессия:Учёный,физик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1. В трех пронумерованных пробирках выданы: фенол, вода, глицерин. Как, не проводя х??мического анализа, определить содержимое каждой пробирки? 2...
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника 16,6 см, длина 4 1/2 см. Найдите площажь прямоугольника.
Ответить
Физика
Наталья живет в трехэтажном доме на последнем этаже. Удастся ли ей принять душ, ес??и насос, который стоит на полу первого этажа подает воду под да...
Ответить
Литература
Как вы думаете чем помогла людям поэзия и проза на фтронте и в тылу?
Ответить
Литература
Сочинение на тему смысл рассказа Судьба человека ? СРОЧНОО ПОЖАЛУИСТА
Ответить