Распределите плоды по соответствующим корзинам.Прошу пожалуйста срочно!!!!!!!!
Математика
Распределите плоды по соответствующим корзинам.Прошу пожалуйста срочно!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. д) и е) 2. а) и б) 3. в), д) и з) 4. ж)
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