Какие буквы вы знаете спросила учительница. бээээ ответил барашка. ииии-сказал ос??ик.га_га ответил гусь.жжжж сказал жук. только рыбка ничего не сказала.Она не знала не одной буквы КТО НЕВЕРНО ПРОИЗНЕС БУКВЫ?НАЗОВИ ЭТИ БУКВЫ ПР...

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Какие буквы вы знаете спросила учительница. бээээ ответил барашка. ииии-сказал ос??ик.га_га ответил гусь.жжжж сказал жук. только рыбка ничего не сказала.Она не знала не одной буквы КТО НЕВЕРНО ПРОИЗНЕС БУКВЫ?НАЗОВИ ЭТИ БУКВЫ ПРАВИЛЬНО. НАПИШИ ИМЕНА ДВУХ УЧЕНИКОВ ПО АЛФАВИТУ

Автор: Гость