Какие буквы вы знаете спросила учительница. бээээ ответил барашка. ииии-сказал ос??ик.га_га ответил гусь.жжжж сказал жук. только рыбка ничего не сказала.Она не знала не одной буквы КТО НЕВЕРНО ПРОИЗНЕС БУКВЫ?НАЗОВИ ЭТИ БУКВЫ ПР...
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Какие буквы вы знаете спросила учительница. бээээ ответил барашка. ииии-сказал ос??ик.га_га ответил гусь.жжжж сказал жук. только рыбка ничего не сказала.Она не знала не одной буквы КТО НЕВЕРНО ПРОИЗНЕС БУКВЫ?НАЗОВИ ЭТИ БУКВЫ ПРАВИЛЬНО. НАПИШИ ИМЕНА ДВУХ УЧЕНИКОВ ПО АЛФАВИТУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно ответили барашек и ослик. Ошиблись Гусь (нужно ГЭ) и жук (нужно ЖЭ). барашек, гусь, жук, ослик, рыбка
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