Какие буквы вы знаете спросила учительница. бээээ ответил барашка. ииии-сказал ос??ик.га_га ответил гусь.жжжж сказал жук. только рыбка ничего не сказала.Она не знала не одной буквы КТО НЕВЕРНО ПРОИЗНЕС БУКВЫ?НАЗОВИ ЭТИ БУКВЫ ПР...

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Какие буквы вы знаете спросила учительница. бээээ ответил барашка. ииии-сказал ос??ик.га_га ответил гусь.жжжж сказал жук. только рыбка ничего не сказала.Она не знала не одной буквы КТО НЕВЕРНО ПРОИЗНЕС БУКВЫ?НАЗОВИ ЭТИ БУКВЫ ПРАВИЛЬНО. НАПИШИ ИМЕНА ДВУХ УЧЕНИКОВ ПО АЛФАВИТУ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно ответили барашек и ослик. Ошиблись Гусь (нужно ГЭ) и жук (нужно ЖЭ). барашек, гусь, жук, ослик, рыбка
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