Какой океан омывает юг Азии а) Атлантический б) Тихий в) Северный Ледовитый г) Индийский д) Южные

География
Какой океан омывает юг Азии а) Атлантический б) Тихий в) Северный Ледовитый г) Индийский д) Южные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юг Азии омывает Индийский океан
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