Как решить 2 мин - 20 сек = ????
Математика
Как решить 2 мин - 20 сек = ????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2мин=120 сек 120-20=100сек 100сек=1мин 40сек
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