Составте пожалуйста речь Александра Македонского перед боем. (Прошу очень надо спасибо заранее дам много баллов)

История
Составте пожалуйста речь Александра Македонского перед боем. (Прошу очень надо спасибо заранее дам много баллов)
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Автор: Гость
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Гость:
Цитатный план на рассказ " Цветок на земле " А . Платонов
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