Составьте предложение обращение по схеме: {,о, .}

Русский язык
Составьте предложение обращение по схеме: {,о, .}
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что же ты, маменька, такая грустная сегодня? Гриша, миленький, где же ты пропадаешь?  Ариша, милая, встаньте сейчас же! Твоя радость, Анна, завораживает. 
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