Составте предложения 1ое с однородыми членами 2ое сложное

Русский язык
Составте предложения 1ое с однородыми членами 2ое сложное
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Лето было красивым, веселым, незабываемым  2.Волны звучали, солнце сияло, море смеялось 
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