Составте предложения 1ое с однородыми членами 2ое сложное
Русский язык
Составте предложения 1ое с однородыми членами 2ое сложное
Ответ(ы):
Гость:
1.Лето было красивым, веселым, незабываемым 2.Волны звучали, солнце сияло, море смеялось
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