Составьте предложения по схемам: 1. [ ], а [ ]? 2.[ ], (когда ...), то [...] 3. [ ], но [ ]. 4. [ ], ( пото??у что ...). 5. [ ], а [ ]. (СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА)

Гость: Гость:

1.[Снег уже таял],а[я все ещё сидел дома] 2.[Я стоял в растерянности],(когда мама взглянула на меня), то [папа не выдержал и рассмеялся] 4.[Солнце светило ярко], но [было холодно] 5.[Я пришёл раньше], а[ Даша опаздывала]