Составьте предложения с данными словами: ворота, заморозки, похороны, тиски, хлопоты, чернила. помогите пожалуйста. дам 40 баллов
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Составьте предложения с данными словами: ворота, заморозки, похороны, тиски, хлопоты, чернила. помогите пожалуйста. дам 40 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стояла глубокая осень. Каждую ночь были заморозки. Утром Саша подошёл к воротам. Он был очень печален, грудь его зажало в тиски от сдержанных рыданий. После похорон матери, все хлопоты по дому легли на его неокрепшие плечи. Но никакие трудности не смогут отвлечь его от учебы. Учиться он любит, особенно решать задачи. После уроков у него всегда все руки в чернилах. Находясь в школе, Саша по настоящему счастлив, только здесь он забывает о своих проблемах и мечтает о счастливом будущем.
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