Найти 10 слов животных из татарских языков.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДАЮ 35 Б??ЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
Найти 10 слов животных из татарских языков.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДАЮ 35 Б??ЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бүре,төлке,тиен,кабан,кондыз,кәҗә,сарык,куян,борындык,сыер.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как сделать газету про твой любимый канал И почему ты смотришь его
Ответить
Информатика
Информатика 7 класс. Домашнее задание
Ответить
Математика
НАДО СХЕМУ И УСЛОВИЕ У ЭТОЙ ЗАДАЧИ,С ПРУДА НА ОЗЕРО ПРИЛЕТЕЛО 6 УТОК , ПОСЛЕ ЭТОГО Н?? ПРУДУ ОСТАЛОСЬ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ УТОК , ЧЕМ УЛЕТЕЛО ,СКОЛЬКО УТ...
Ответить
Алгебра
Записать выражение (k^14)^6/k^31 в виде степени с основанием k
Ответить
Алгебра
Разложите на множители :8 +х³
Ответить