Найти 10 слов животных из татарских языков.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДАЮ 35 Б??ЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Найти 10 слов животных из татарских языков.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДАЮ 35 Б??ЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бүре,төлке,тиен,кабан,кондыз,кәҗә,сарык,куян,борындык,сыер.
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