Записать выражение (k^14)^6/k^31 в виде степени с основанием k

Алгебра
Записать выражение (k^14)^6/k^31 в виде степени с основанием k
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите на множители :8 +х³
Ответить
Алгебра
Решите 3,4,5 номера,лиз,срочно надо
Ответить
Русский язык
В каком слове букв больше чем звуков чашка пять Юля Чайка
Ответить
География
Может ли быть роса на скале у моря
Ответить
Математика
Аня разговаривает по телефону и крутит в руках листок бумаги и ножницы. Сначала она 6 раз сложила листок пополам — поочерёдно вдоль и поперёк, — а ...
Ответить