Обсудите какие события 19 века вы отметили бы на ленте времени. Укажите их условными знаками

Окружающий мир
Обсудите какие события 19 века вы отметили бы на ленте времени. Укажите их условными знаками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отечественная война- 1812 
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