Найди сумму чисел: 6.4, 4 и 5,7 и 10 .найди разность чисел : 10 и 6, 16 и 6, 7 и 7

Математика

Найди сумму чисел: 6.4, 4 и 5,7 и 10 .найди разность чисел : 10 и 6, 16 и 6, 7 и 7

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