Найди сумму чисел: 6.4, 4 и 5,7 и 10 .найди разность чисел : 10 и 6, 16 и 6, 7 и 7
Математика
Найди сумму чисел: 6.4, 4 и 5,7 и 10 .найди разность чисел : 10 и 6, 16 и 6, 7 и 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.4+4+5.7+10=26.1 10-6=4 16-6=10 7-7=0
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