Велосипедист проезжает 1 км 500 м за 6 мин. С какой скоростью едет велосипедист?
Математика
Велосипедист проезжает 1 км 500 м за 6 мин. С какой скоростью едет велосипедист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) переводим километры в метры, затем делим на время (S=u:t) 1500:6=250м/мин. - скорость велосипедиста.
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