Определите падеж выделенных имен существительных, тучка, на груди, в путь, по лазу??и, в морщине, утеса, в пустыне
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Определите падеж выделенных имен существительных, тучка, на груди, в путь, по лазу??и, в морщине, утеса, в пустыне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тучка - Именительный падеж, на груди - Предложный падеж, в путь - Винительный падеж, в лазури - Предложный падеж, в морщине - Предложный падеж, утеса - Родительный падеж, в пустыне - Предложный падеж.
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