Определите падеж выделенных имен существительных, тучка, на груди, в путь, по лазу??и, в морщине, утеса, в пустыне

Русский язык

Определите падеж выделенных имен существительных, тучка, на груди, в путь, по лазу??и, в морщине, утеса, в пустыне

Автор: Гость