Каково происхождение слова столица?
Русский язык
Каково происхождение слова столица?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этимология (т. е. происхождение) слова "столица" идёт от слова "стол", которое имело в Древней Руси значение "княжение".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Примените распределительное свойство умножения 1) (0,5m-6,19)*14. 2) (2,3+1,8m)*71. 3) (0,08r-0,03)*85
География
Рейсовый самолёт вылетел из Москвы(2 часовой пояс)в Хабаровск(4 часовой пояс)в 13 ча??ов по московскому времени.Во сколько часов по местному времен...
Математика
Автобус должен пройти 476 км. После того как автобус проехал 4 ч со скоростью 65 км/ч. ??колько времени потратил автобус на весь путь.?