Каково происхождение слова столица?

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Каково происхождение слова столица?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этимология (т. е. происхождение) слова "столица" идёт от слова "стол", которое имело в Древней Руси значение "княжение".
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