Автобус должен пройти 476 км. После того как автобус проехал 4 ч со скоростью 65 км/ч. ??колько времени потратил автобус на весь путь.?

Математика

Автобус должен пройти 476 км. После того как автобус проехал 4 ч со скоростью 65 км/ч. ??колько времени потратил автобус на весь путь.?

Автор: Гость