Автобус должен пройти 476 км. После того как автобус проехал 4 ч со скоростью 65 км/ч. ??колько времени потратил автобус на весь путь.?
Математика
Автобус должен пройти 476 км. После того как автобус проехал 4 ч со скоростью 65 км/ч. ??колько времени потратил автобус на весь путь.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65 км/час * 4 час = 260 км (проехал) 476 км - 260 км = 216 км (осталось) 216 км : 65 км/час = 3 21/65 часа (ехал остаток пути) 4 час + 3 21/65 часа = 7 21/65 часа Ответ автобус потратил на весь путь 7 21/65 часа А условие-то полностью переписал(а)?
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