Помогите пожалуйста определить лицо число и падеж местоимений К НЕМУ,МНОЙ,МЕНЯ,СОБОЙ,

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Помогите пожалуйста определить лицо число и падеж местоимений К НЕМУ,МНОЙ,МЕНЯ,СОБОЙ,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дательный падеж ед.ч Творительный падеж ед.ч Родительный падеж ед.ч Творительный падеж ед.ч
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