Дам 40 бал 1)От двух пристаней расстояние между которыми 73,2 км вышли одновременно ??австречу друг другу плот и катер.Через сколько часов они встретятся если скорость катера в стоячей воде 18,3 км в час 2)Найдите сумму всево...
Алгебра
Дам 40 бал 1)От двух пристаней расстояние между которыми 73,2 км вышли одновременно ??австречу друг другу плот и катер.Через сколько часов они встретятся если скорость катера в стоячей воде 18,3 км в час 2)Найдите сумму всевозможных целых значений а ,при которых произведение корней уравнения ах в квадрате +8х+6=0 будет целым числом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Если плот находится на месте (его скорость не дана в задании!), то катер встретит плот через 73,2÷18,3=4 часа 2) Если уравнение имеет хотябы один целый корень, то он находится среди целых множителей свободного члена. В данном случае проверка дает первый корень: х = 3 Проголосуй как лучшее решение пожааааааалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Марьюшка, Марусенька, Задание : выдели суффиксы в словах текста . Машенька и Мане??ка Какими ещё можно вариантами имени Марья , Захотели слад...
Русский язык