Дам 40 бал 1)От двух пристаней расстояние между которыми 73,2 км вышли одновременно ??австречу друг другу плот и катер.Через сколько часов они встретятся если скорость катера в стоячей воде 18,3 км в час 2)Найдите сумму всево...

Алгебра

Дам 40 бал 1)От двух пристаней расстояние между которыми 73,2 км вышли одновременно ??австречу друг другу плот и катер.Через сколько часов они встретятся если скорость катера в стоячей воде 18,3 км в час 2)Найдите сумму всевозможных целых значений а ,при которых произведение корней уравнения ах в квадрате +8х+6=0 будет целым числом

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