Марьюшка, Марусенька, Задание : выдели суффиксы в словах текста . Машенька и Мане??ка Какими ещё можно вариантами имени Марья , Захотели сладкого Маша можно продолжить запись ? Сахарного пряничка . Предложите , обсудите и...
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Марьюшка, Марусенька, Задание : выдели суффиксы в словах текста . Машенька и Мане??ка Какими ещё можно вариантами имени Марья , Захотели сладкого Маша можно продолжить запись ? Сахарного пряничка . Предложите , обсудите и запишите эти варианты .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марусенька суффикс (еньк),Марьюшка суффикс (юшк).
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