В треугольнике A BC, AB равно A C равно 5, BC равно 8, найдите его площадь
Алгебра
В треугольнике A BC, AB равно A C равно 5, BC равно 8, найдите его площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×5×8=200 см наверно
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