Скорость лисицы-300 м/мин Скорость собаки-350м/мин Скорость грача-600м/мин Нужно напи??ать пояснения к действиям 350-300=50(...)- .............. 600-300=300(...)-............. 600:300=2(...)-.......... 600-350=250(...)-......

Математика
Скорость лисицы-300 м/мин Скорость собаки-350м/мин Скорость грача-600м/мин Нужно напи??ать пояснения к действиям 350-300=50(...)- .............. 600-300=300(...)-............. 600:300=2(...)-.......... 600-350=250(...)-.............
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350-300=50(м/мин.) - на столько собака быстрее лисицв. 600-300=300(м/мин.) - на столько грач быстрее лисицы. 600:300=2(раза) - во столько раз грач быстрее лисицы. 600-350=250(м/мин.) - на столько грач быстрее собаки.
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