Пусть каждый миг будет согрет любовью. Нужны знаки препинания?
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Пусть каждый миг будет согрет любовью. Нужны знаки препинания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю ,что запятых нет в этом предложении.Чтобы это предложение звучало более торжественно ,можно в конце поставить восклицательный знак! Рада помочь!
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